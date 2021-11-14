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3600 ek gösterge ne işi yarar kimleri kapsayacak maaşlar ne kadar olacak?

3600 ek gösterge ne işi yarar kimleri kapsayacak maaşlar ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 3600 ek gösterge için hazırlıklar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, ‘3600 ek göstergesinin bakanlık bünyesinde çalışmaları başladı.’ dedi. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek, ek gösterge maaşı ne kadar olacak?

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3600 ek gösterge ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘3600 ek gösterge meselesini, önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz’ açıklamasında bulunmuştu. 

 3600 ek gösterge için çalışmalar başladı. 3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak. Konu ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. 

3600 ek göstergede son durum: 
3600 ek gösterge konusu ile ilgili de konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek göstergesinin bakanlık bünyesinde çalışmaları başladı. Kapsamını ve maliyetini şu anda çalışıyoruz. Yakında sendikalarla birlikte ortak bir çalışma yürüteceğiz." açıklamasında bulundu.

Kamu çalışanlarının büyük bölümünün beklediği 3600 ek göstergenin de bu kapsamda ele alınabileceği belirtiliyor. Çalışmalar önce kabineye sunulacak, bütçe planlarına uygun olması durumunda hayata geçirilmesi için gerekli adımlar atılacak.

3600 ek gösterge nedir: 
Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

3600 ek gösterge kimleri kapsıyor:  
3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak.

Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.

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