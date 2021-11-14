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Ehliyet sınavında bir ilk! Sınav sorusu şekli değişti Bakan Mahmut Özer açıkladı

Ehliyet sınavında bir ilk! Sınav sorusu şekli değişti Bakan Mahmut Özer açıkladı

Ehliyet sınavlarında online yapılan sınavlarda animasyonlu sınav sorusu gelecek. Bakan Mahmut Özer detayları açıkladı.

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MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, e-Sınav formatında yapılan ehliyet sınavlarında ilk kez animasyonlu soruların yer alacağını belirterek "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmek istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu soruların hazırlanacağı belirtildi. Hazırlanacak animasyonlu sorularda adaylar, gerçek yaşama uygun durumlarla karşılaşacak. Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavları hazırlanarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün http://odsgm.meb.gov.tr  ve http://esinavdeneme.meb.gov.tr/ uzantılı internet adresinde erişime açıldı.

İŞARET DİLİNDE DE SORULAR HAZIRLANACAK

Ehliyet sınavlarında ilk defa animasyonlu soruların yer alacağını duyuran Bakan Özer, "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmesi istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak. İşitme engelli adaylarımız için de işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve animasyonlu soruların hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çalışmalarımız büyük bir özveriyle yürütülüyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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