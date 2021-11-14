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ABD'de küçük uçak düştü! 4 kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'de küçük uçak düştü! 4 kişi öldü

ABD'nin Michigan eyaletinde, Beaver Adası'nda küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

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 Emniyet yetkilileri, bir banliyö uçağının, Michigan Gölü'nde bulunan Beaver Adası'ndaki havaalanında düştüğünü duyurdu. Yetkililer, düşen uçaktaki 5 kişiden 4'ünün yaşamını yitirdiğini kaydetti.

ABD Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, çift motorlu uçağın, Charlevoix kasabasından kalktığı belirtildi.

Kazanın nedeninin bilinmediği ifade edilen açıklamada, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından yürütülecek soruşturmada, kazanın nedeninin araştırılacağı aktarıldı.

ABD
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