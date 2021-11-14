Cemil Çiçek'in olay çıkışıyla ilgili Fatih Altaylı'dan bomba iddia! Çiçek'in şimdilik diri varmıyor

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, "50 +1'in hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini, Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini yine söylüyorum" dedi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cemil Çiçek'in aslında söylemek isteyip de şimdilik söyleyemediği şeyi yazdı...

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HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in açıklamalarına ilişkin olarak, "Cemil Çiçek, başkanlık sisteminin problem olduğunu söyleyecek de ona dili şimdilik varmadığı için böyle diyor. Ama bence Cemil Bey’in de söylemek istediği aslında başka şey" deyip Bektaşi fıkrasıyla anlattı. İşte Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü:

- Çiçek’in sözlerini okuyunca iktidar partisinde uzun süre egemen olan ortak aklın artık kalmadığını, istişare geleneğinin uzunca bir zamandır terk edildiğini, başkanlık sistemi ile ilgili partinin eskilerine ve büyüklerine asla danışılmadığını, sistem oluşturulurken, eski bir Adalet Bakanı ve hukukçu olan Cemil Çiçek’ten dahi fikir alınmadığını anladım.

Başkanlık sisteminde 50 artı 1 problem yaratır!

- Cemil Bey, tek tek tane tane anlatmış partinin içinde bulunduğu duruma nasıl geldiğini. Ve başkanlık sistemi ile ilgili de bir değerlendirme yapmış. Diyor ki, “Başkanlık sisteminde 50 artı 1 problem yaratır.” Yani Cemil Çiçek’e göre millete tüm bir Anayasa referandumu boyunca “Sistemin en iyi özelliği” diye anlatılan, “Koalisyonları bitirip istikrarı getireceği söylenen” 50 artı 1 aslında problemmiş.

Bektaşi fıkrasında olduğu gibi...

- Fransa’da tıkır tıkır işleyen ve rejimi koruyan sistem Türkiye’de niye problem, anlamam mümkün değil. Ama bence Cemil Bey’in de söylemek istediği aslında başka şey. Cemil Çiçek, başkanlık sisteminin problem olduğunu söyleyecek de ona dili şimdilik varmadığı için böyle diyor. Aynen “Yok diyeceksin ama dilin varmıyor” diyen Bektaşi fıkrası gibi."