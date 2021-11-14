'Karşının taksisiyim' diyerek yolcu almayan taksi şoförlerine ceza yağdı

İstanbul Üsküdar’da yapılan denetimde ‘karşının taksisiyim’ diyerek yolcu almadığı tespit edilen 7 taksi şoförüne toplam 9 bin 373 lira idari para cezası kesildi. 6 ticari taksi 3 gün, kayıtsız şoför çalıştıran bir ticari taksi ise 13 gün süreyle trafikten men edildi.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Kasım tarihinde sosyal medyada ve ulusal basında yer alan görüntülerde Üsküdar ilçesi Altunizade mevkiinde bir taksi şoförünün ‘karşının taksisiyim’ diyerek yolcu seçtiği ve video çeken yolcuya hakaret ettiğinin görülmesi üzerine harekete geçti.

Söz konusu bölgede denetim yapan sivil trafik ekipleri, yolcuları araçlarına kabul etmedikleri tespit edilen 34 TFV 31, 33 TBK 38, 34 TEL 13 (kayıtsız şoför), 34 THC 83, 34 TJM 25, 34 TJZ 91, 34 TFN 92 plakalı ticari taksiler hakkında tutanak tanzim etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da çalışma ruhsatlarının askıya alınması sağlanarak, her taksi şoförüne ayrı ayrı olmak üzere Karayolları Trafik Kanunu’nun EK2/5 (İlgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesine istinaden bin 339 lira idari para cezası kesildi.

Yapılan sivil denetimde yolcu almadığı ve yolcu seçtiği tespit edilen 6 adet ticari taksi 3 gün, 34 TEL 13 plakalı ticari taksiise kayıtsız şoför çalıştırması nedeniyle 13 gün süre ile trafikten men edildi.