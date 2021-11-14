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Çorum'da düğünde maganda kurşunu iki can aldı

Çorum'da düğünde maganda kurşunu iki can aldı

ÇORUM’un Bayat ilçesinde düğün töreninde havaya ateş açıldığı sırada kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti.

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Olay, Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde düzenlenen düğün töreninde bir davetli, silahını çıkararak havaya ateş açtı. Şahsın silahından çıkan kurşunlar, Murat Şahin (37) ve Emin Alparslan'a (44) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Murat Şahin kaldırıldığı İskilip Devlet Hastanesi'nde, Emin Alparslan da Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, iki kişinin ölümüne sebep olan ve olayın ardından kayıplara karışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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