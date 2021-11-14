İklim değişikliği uçak biletlerini de vuracak! Yüksek zamlar kapıda

Dünyanın en büyük ikinci havayolu şirketi Delta Air Lines'ın CEO'su Ed Bestian, BBC'ye önemli açıklamalarda bulundu. Bestian, iklim değişikliğiyle mücadelenin uçuşları daha pahalı hale getireceğini söyledi.

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Sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel ve orman yangınları gibi iklim kaynaklı felaketler, küresel finansal sistemin istikrarını tehdit ederken, yarattığı ekonomik tahribat da günden güne artıyor.

Dünyanın en büyük ikinci havayolu şirketi Delta Air Lines CEO’su Ed Bastian BBC’ye yaptığı açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadelenin uçuşları daha pahalı hale getireceğini söyledi. Bastian, BBC’ye verdiği demeçte, “İklim değişikliğiyle mücadele zamanla hepimize daha pahalıya mal olacak, ancak izlememiz gereken doğru yaklaşım bu” dedi.

1 milyar dolar harcama sözü

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, gezegeni ısıtan karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 2,5’inden havacılık sektörü sorumlu tutuluyor. Uzmanlara göre, bunu azaltmanın tek yolu uçuşları azaltmak veya tamamen yenilenebilir enerji sistemlerini devreye sokmak.

Atlanta merkezli Delta, karbon dengelemesi için yılda 30 milyon dolar harcadıklarını ifade ederken, bugüne kadar yarattıkları tüm emisyonlar için önümüzdeki on yılda 1 milyar dolar harcama sözü verdi.

Uzmanlara göre, uçakların yakıt verimliliğine uygun olarak revize edilmesi, sürdürülebilir havacılık yakıtları, karbonun atmosfere ulaşmasını engellemek gibi öncelikler iklim değişikliği ile mücadele kapsamında atılması gereken adımların en önemlileri.

Fiyatlar yüzde 10 ila 20 arası artacak

Glasgow’daki COP26 iklim değişikliği zirvesinde de bu yıl, 2015’te Paris’teki İklim Zirvesi’nde kararlaştırıldığı gibi, dünya, küresel ısınmayı, sanayi öncesi seviyelerine 1.5 derecenin üzerinde sınırlamak istiyorsa, karbon emisyonlarını azaltmanın önemi vurgulandı.

University College London’da enerji ve ulaşım profesörü olan Andreas Schafer, küresel havacılık sektörünü net sıfır karbon emisyonuna taşımanın “milyarlarca dolar yerine trilyonlara mal olacağını” söylüyor. Ekibinin araştırmasından elde edilen ön sonuçlar, maliyetleri karşılamak için uçak biletlerinin yüzde 10 ila 20 oranında artması gerektiğini gösteriyor.

2030'a kadar hedeflerini açıkladılar

Prof. Schafer, “Kısa vadede, havacılığın karbondan arındırılması son derece zor olacağından ve mevcut çabaların artırılması gerekeceğinden, bu maliyetlerle hükümet desteğine ihtiyaç duyulacak” dedi. Delta Air Lines CEO’su Ed Bastian da, bu yüklerin, havayolunun tek başına başaramayacağı iddialı bir hedef olduğunu kabul ederken, yine de Delta Havayolları olarak 2030 yılı sonuna kadar yüzde 10 sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanmayı hedeflediklerini açıkladı.