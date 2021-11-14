BIST 1.639
DOLAR 10,00
EURO 11,45
ALTIN 599,97
HABER /  SPOR

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde I Grubu 5. hafta maçında 16 Kasım Salı günü Danimarka ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sarı kart cezalısı Aytemiz Alanyasporlu Umut Güneş, kırmızı kart cezalısı MKE Ankaragücü futbolcusu Ali Kaan Güneren ve dedesi vefat eden Bursasporlu Batuhan Kör, aday kadrodan çıkarıldı.

Fraport TAV Antalyaspor'dan Erkan Eyibil ile Çaykur Rizespor'dan Zafer Görgen ise aday kadroya dahil edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sahte içkiye karşı etil alkole önlem Artık siyah mat şişede satılacak
Sahte içkiye karşı etil alkole önlem Artık siyah mat şişede satılacak
FETÖ ByLock'ta La Casa de Papel karakterleriyle kimliklerini gizlemiş
FETÖ ByLock'ta La Casa de Papel karakterleriyle kimliklerini gizlemiş
Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Libya seçimlerine başkanlık adaylığı başvurusu yaptı
Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Libya seçimlerine başkanlık adaylığı başvurusu yaptı
Karadağ-Türkiye maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek
Karadağ-Türkiye maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek
Çorum'da düğünde maganda kurşunu iki can aldı
Çorum'da düğünde maganda kurşunu iki can aldı
Pençe Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin inlerine girildi! Tüyleri diken diken eden görüntüler
Pençe Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin inlerine girildi! Tüyleri diken diken eden görüntüler
Cemil Çiçek'in olay çıkışıyla ilgili Fatih Altaylı'dan bomba iddia! Çiçek'in şimdilik diri varmıyor
Cemil Çiçek'in olay çıkışıyla ilgili Fatih Altaylı'dan bomba iddia! Çiçek'in şimdilik diri varmıyor
'Çalındı' denildi denizden çıktı! Çantayı rehber buldu
'Çalındı' denildi denizden çıktı! Çantayı rehber buldu
En çok kazandıran yatırımlardan biri konut oldu! Fiyatlar 2017'den bu yana 4 kat arttı
En çok kazandıran yatırımlardan biri konut oldu! Fiyatlar 2017'den bu yana 4 kat arttı
'Karşının taksisiyim' diyerek yolcu almayan taksi şoförlerine ceza yağdı
'Karşının taksisiyim' diyerek yolcu almayan taksi şoförlerine ceza yağdı