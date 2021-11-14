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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 1'i terör örgütü PKK mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan hudut kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı.

Yakalananlardan 3'ünün FETÖ, 1'inin ise terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi.

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