BIST 1.639
DOLAR 10,00
EURO 11,45
ALTIN 599,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da 17 kişilik minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ankara'da 17 kişilik minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı

ANKARA'da polisin durduğu 17 kişilik minibüste Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İran üzerinden yurda yasa dışı yollarda göçmen getirileceğini tespit etti.

Diyarbakır üzerinden Ankara'ya gelen minibüs ile arkasındaki otomobil, Gölbaşı ilçesinde durduruldu. 17 kişilik minibüste, Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü H.Y. ile otomobil sürücüsü A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve organizatör oldukları iddia edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: İlk milli ve yerli tren yakında raylarda
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: İlk milli ve yerli tren yakında raylarda
Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı
Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı
FETÖ ByLock'ta La Casa de Papel karakterleriyle kimliklerini gizlemiş
FETÖ ByLock'ta La Casa de Papel karakterleriyle kimliklerini gizlemiş
İklim değişikliği uçak biletlerini de vuracak! Yüksek zamlar kapıda
İklim değişikliği uçak biletlerini de vuracak! Yüksek zamlar kapıda
Karadağ-Türkiye maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek
Karadağ-Türkiye maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek
Nedenini açıklamadı! İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Özhan Türemiş görevinden istifa etti
Nedenini açıklamadı! İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Özhan Türemiş görevinden istifa etti
Çorum'da düğünde maganda kurşunu iki can aldı
Çorum'da düğünde maganda kurşunu iki can aldı
Pençe Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin inlerine girildi! Tüyleri diken diken eden görüntüler
Pençe Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin inlerine girildi! Tüyleri diken diken eden görüntüler
Cemil Çiçek'in olay çıkışıyla ilgili Fatih Altaylı'dan bomba iddia! Çiçek'in şimdilik diri varmıyor
Cemil Çiçek'in olay çıkışıyla ilgili Fatih Altaylı'dan bomba iddia! Çiçek'in şimdilik diri varmıyor
'Çalındı' denildi denizden çıktı! Çantayı rehber buldu
'Çalındı' denildi denizden çıktı! Çantayı rehber buldu