İsrail Başbakanı Bennett'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu fotoğraflayan iki İsrailli için açıklama

Çamlıca Kulesi'ne çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken iki İsrailli hakkında İsrail Başbakanı Bennett'ten açıklama geldi.

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Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan aralarında İsrailli bir çiftin de bulunduğu üç kişi ile ilgili yeni açıklamalar geldi.

Reuters haber ajansı, İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in, Türkiye’de tutuklu bulunan İsrailli bir çiftin serbest bırakılması için çalıştığını belirtti. Başbakan Naftali Bennett yaptığı açıklamada, iki İsrailli Natali ve Mody Oknin’in ailesini görüştüğünü ve onları İsrail’e geri getirmek için gösterilen çabalar hakkında bilgilendirdiğini söyledi. Bennett, Türk devlet medyasında yer alan çiftin casus olduğu iddialarının ‘gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Çözüm bulmak için çalışmalar sürüyor

Bennett, çiftin “Türk yetkililer tarafından belirtildiği gibi, herhangi bir İsrail kurumu için çalışmadığını” söyledi. Başbakan, “Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde İsrail’deki en üst düzey yetkililer hafta sonu boyunca bu konuyla ilgilendi ve bir an önce çözüm bulmak için çalışmalarına devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı çiftin, Çamlıca Kulesi’nden Erdoğan’ın Üsküdar’daki konutunun fotoğrafını çektiği için ‘casusluk iddiasıyla’ tutuklandığını belirtiyor. Ancak İsrail medyasında çiftin tekne turunda Dolmabahçe Sarayı’nı fotoğraflarken gözaltına alındığı yazılıyor.

Daha önce de Dışişleri Bakanı Yair Lapid, çiftin devlet için çalıştığını yalanlamış ve en kısa zamanda cezaevinde bakanlık yetkililerince ziyaret edilmesini umduğunu söylemişti.

Reuters’ın haberine göre, İsrailli çiftle birlikte olan bir Türk vatandaşının da siyasi ve askeri casusluk suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.