Emekliler de zam istedi! 1500 lira maaşla geçinemiyoruz en az asgari ücret kadar olmalı

ürkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olmasını istedi: "1500 lira emekli aylığıyla yaşam mücadelesi vermek imkansız. En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olmalı..."

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olmasını istedi. 2002'deki emekli maaşları ile asgari ücreti karşılaştıran Ergün, çarpıcı rakamlar paylaştı. Ergün, aylık bağlama yönteminin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

2002'de emekli aylığı 257 ia iken asgari ücret184 liraydı

Ergün, Aralık 2002'de en düşük işçi emeklisi aylığı 257 lirayken, aynı dönemde asgari ücretin 184 lira seviyesinde olduğunu belirtti. En düşük emekli aylığının bugün devlet katkısıyla 1500 lira, asgari ücretin ise 2 bin 825 lira düzeyinde olduğunu anımsatan Ergün, şunları kaydetti:

Asgari ücret yüzde 1433 artarken, emekli aylığı yüzde 483 arttı

"2002'nin aralık ayında 184 lira olan asgari ücret aradan geçen sürede yüzde 1433 artarken, 257 lira olan en düşük işçi emeklisi aylığı yüzde 483 artış gösterdi. 2002 yılında asgari ücret en düşük işçi emeklisi aylığının yüzde 72'sine denk gelirken, bugün emekli aylığı asgari ücretin yüzde 53'üne denk geliyor."

Emekli aylığı 2008'den itibaren düşmeye başladı

"Yaklaşık 20 yılda taban emekli aylığı ile asgari ücret arasındaki makas emeklinin lehineyken, tersine döndü" diyen Ergün, emekli aylıklarının 2008 yılından sonra azalmaya başladığını ve giderek asgari ücretin yarısının da altına düştüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

Aylık bağlama yöntemi değiştirilmeli

"Asgari ücret ile en düşük emekli aylığı arasındaki adaletsizlik ortadan kaldırılmalı ve büyük haksızlıklara neden olan aylık bağlama yöntemi değiştirilerek hakkaniyet ölçülerinde bir standart sağlanmalı."

Emekli aylığı en az asgari ücret kadar olmalı

"Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yetkililere sesleniyoruz; 1500 lira emekli aylığıyla yaşam mücadelesi vermek imkansız. En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olmalı. Zorlu kış şartlarında emeklilerimizin ayakta kalabilmesi için seyyanen zamlar yapılmalı."