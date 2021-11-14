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Bolluk var! Batı Karadeniz'de hamsinin kilogramı 20 liraya kadar düştü

Bolluk var! Batı Karadeniz'de hamsinin kilogramı 20 liraya kadar düştü

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bol miktarda avlanan hamsi tezgahları şenlendirdi. Vatandaşın yoğun talep gösterdiği hamsi 20 liradan satılıyor.

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Gece saatlerinde tekneleriyle denize açılan balıkçıların bol miktarda balıkla limana dönmesi, tezgahlarda hareketliliğe neden oldu. Geçen hafta kilogramı 25 liradan satılan hamsinin fiyatı, 20 liraya kadar düştü.

Balıkçı esnafı Volkan Sarıkaya, AA muhabirine, "Şu anda Sinop, Zonguldak ve Akçakoca kıyılarından balıklar geliyor. Hamside bu şekilde çoğunluğun olması, bizim açımızdan sevindirici. Vatandaş da hamsiye yoğun talep gösteriyor. Şu anda kilosu 20 liradan satılıyor. Hamsiden umutluyuz." dedi.

Tezgahlarda mezgit ve barbunun kilogram fiyatı 40, istavritin ise 20 lira.

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