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Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! 3600 ek gösterge Ocak ayında TBMM'ye geliyor

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! 3600 ek gösterge Ocak ayında TBMM'ye geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 Ek Gösterge için tarih verdi. Bakan Bilgin, "3600 Ek Göstergede çalışmalarımız sona yaklaşıyor. Ocak ayında TBMM’ye getireceğiz" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen'in düzenlediği ‘Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması’nda asgari ücret ve 3600 ek göstergeyle ilgili çarpıcı bilgiler verdi. 

Çalışma Bakanı Bilgin, “Bugün devam eden pandemi krizi batı sisteminin sonunun yaklaştığını göstermektedir. Sağlık sistemine parası olmadığı için tedavi edilemeyen insanlar, batı sisteminin nasıl gayri insani sisteme dönüştüğünü gösterir” dedi. Bilgin asgari ücret ve 3600 ek gösterge konularında şunları söyledi:

Memur maaşını nasıl yüzde 38 artırdıysak...

- Memurumuzun maaşını yüzde 38 düzeyinde artırdıysak, işçilerimizde bu aşamayı gerçekleştirdiysek bu Türkiye'nin sosyal devlet olarak ne kadar etkin bir şekilde kullanıldığının göstergesidir.

3600 Ek Gösterge'yi Ocak ayında TBMM’ye getireceğiz

- Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır.

- 3600 Ek Göstergede çalışmalarımız sona yaklaşıyor. Ocak ayında TBMM’ye getireceğiz.

Erdoğan: 2022'nin sonuna yetişecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Memur-Sen buluşmasında yaptığı konuşmada, "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz" dedi.

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