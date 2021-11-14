Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 sözü: Ekonominin kitabını yazdık enflasyona ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 meselesinin önümüzdeki yıl sonuna kadar çözüleceğini açıkladı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen tarafından düzenlenen 7. Büyük Türkiye buluşması programına katıldı. Erdoğan konuşmasına Memur-Sen'in kurulmasında öncü olan şair yazar Mehmet Akif İnan'ı anarak sözlerine başladı.

3600 meselesinin önümüzdeki yıl çözüleceğinin sözünü veren Erdoğan "Hamdolsun bugüne kadar sabit ücretle çalışan kardeşlerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun memurlara yönelik yaptığı çıkışlarına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı, "Kardeşlerim Türkiye'de ne mafyaya ne mafya siyasetine yer var. Tehdit dilini siyasete getirenlerin bu ülkenin memurunu rahatsız etmesine asla izin vermeyiz. Bu makamda olduğumuz müddetçe kimse sizin kılınıza dokunamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

-Vefatının üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen merhum İnan'ın kurduğu müesseseler mazlumlara hizmet etmeye devam ediyor.

-İdeolojik sendikacılıkla arasına mesafe koyan Memur-Sen milli adımlara destek vermiştir. Darbe ve vesayetler karşısında dik duruş sergilemiştir.

-Çoğu arkadaşımız 28 Şubat'ın meşum günlerini ye memur ya öğretmen olarak gördü. Sakalından dolayı memurluktan atılanlar, kimliğinden sürgüne gönderilenler oldu. Kamu görevlilerinin de olduğu 6 milyon insanımız fişlendi. Sadece milli eğitimde 33 bin öğretmen disiplin soruşturmasına uğradı. Devlet kurumlarındaki tüm başörtülü hanım kardeşlerimiz inançlarıyla meslekleri arasında tercihe zorlandı.

Bay Kemal tehdit ediyor

-Bay Kemal tehdit ediyor. Öğretmenleri, subayları, memurları sıradan tehdit ediyor. Ama bilmiyor ki benim memur kardeşlerim bunlara pabucu bırakmayacak. Kardeşlerim tüm bunlar ve fazlası daha 20 yıl öncesine kadar ülkemizin gerçekleriydi.

Ekonominin kitabını yazdık

-Dün Çanakkale'deydik. 18 Mart Köprüsü'nün son tabliyesinin vidalarını sıktık. Karadan karaya 4200 metre uzunluğundaki devasa köprüyü 18 Mart'a ulaşmadan açılışını yapacağız. 6 dakikada karşıdan karşıya geçeceğiz. Bu parayı nereden buldunuz? 2 milyar 400 milyon avroya çıkmış olan köprü. Yap işlet devretle. Bu köprü 12 yıl sonra devlete millete kalacak. Bunların kafası basmaz buna. Türk firmaları ve Kore işbirliğiyle yaptık. Burada 5 bin kişi çalışıyor. Millet aç diyor. Yahu 5 bin kişi burada çalışıyor. Bu mesele ekonomide kafanız nasıl çalışıyor buna bakıyor. Biz ekonominin kitabını yazdık yazmaya devam ediyoruz.

- Amcanız neler yapacak neler diyor. Siz ne yapacaksınız ya? Belediyelerde işçileri kapıya koydunuz. Akşam yalan sabah yalan.

- Gezi olaylarında Bay Kemal Taksim'de değil miydi? Çünkü o da Gezici. Bunlar değil miydi Bezmi Alem camisinin içine bira kutularıyla girenler. Başbakanlık Ofisi'ne gidenler bunlar değil miydi? Bunlar tahribat yapar biz ise iş yaparız. Bunların dikili ağacı yok.

İlk ABD seyahatinde Bush'a dedim ki...

-İlk seçimi kazandığımda ABD seyahati yaptım Bush'a dedim ki "Biz terörle mücadele ediyoruz, siz bize insansız hava aracı verecektiniz vermiyorsunuz" Dışişleri Bakanı Rice'ı çağırdı "İnsansız hava aracı Türkiye'ye vermiyormuşsunuz" dedi. Doğrudur yanıtını alınca "O zaman vereceksiniz" dedi. Aldık ama 38 saat süre ile. Bu bizi ev sahibi yaptı. Allah rahmet etsin Özdemir Bey buradan ilham alarak Bayraktar araçlarını üretmeye başladı. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Şu anda İHA'larımız var mı? Var. SİHA'larımız var mı? Var. Şimdi bir üst segmente daha çıktık. Artık Akıncı'larımız da var. Cudi'de Gabar'da teröristleri bunlarla yok ediyoruz.

Sen bir kadınsın o küfrü nasıl yapıyorsun?

-Bir kadın genel başkana küfretmek yakışır mı? Ya sen bir kadınsın o küfrü nasıl yapıyorsun? Bu millet kime neyi yakıştıracağını çok iyi biliyor. Üstelik bunu öyle omurgasız yapıyorlar ki Türk siyaseti adına biz hicap duyuyoruz. Seçim dönemi namus sözü diyerek belediyelerde tam tersini yaptılar. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız diyerek en büyük personel kıyımına imza attılar.

-Sendikal hareketler gibi siyaset de yürek işidir. Millete hizmet gayesiyle yapılırsa anlamlıdır. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Eski Türkiye sözü verenlerin ne bu millete, ülkeye kamu görevlilerine hayrı olmaz.

-Yabancı ülke büyükelçiliklerini ağlama duvarına çevirenlerin bırakın Türkiye'ye kendi partilerine bile hayrı olamaz. Türkiye'yi sadece geriye götüreceğini halkımız çok iyi görüyor.

Kardeşlerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz

- Hamdolsun bugüne kadar sabit ücretle çalışan kardeşlerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Maaşlarıyla beraber özlük hakları için pek çok adım attık. Memurlarımızın pek çok taleplerini dikkate aldık. Geriye dönüp baktığımızda azımsanmayacak adım attığımızı görüyoruz. Geçici personel statüsünü sözleşmeliye dönüştürdük ve sendikaya üye olma hakkı tanıdık. İnanç özgürlüğü ve hak güvenceleri getirdik. Maaş promosyonlarını doğrudan personele ödenmesini sağladık. İzin süreleri kapsamıyla ilgili sıkıntıları çözdük. Engellilere ve devlet korumasındaki insanları verilen kamuda istihdam hakkını düzenli hale getirdik.

3600 ek gösterge

-3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Bizim yıllar önce söz verdiğimiz 3600 meselesini CHP gibi sahiplenmeye çalışan fırsatçıları görüyoruz.

-Kardeşlerim Türkiye'de ne mafyaya ne mafya siyasetine yer var. Tehdit dilini siyasete getirenlerin bu ülkenin memurunu rahatsız etmesine asla izin vermeyiz. Bu makamda olduğumuz müddetçe kimse sizin kılınıza dokunamaz. Yeter ki siz görevinizi hakkıyla yerine getirin. Gerisi teneke gürültüsünden ibarettir.