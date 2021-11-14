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Malatya'da doktor ve sağlık çalışanına darp! Başhekim saldırıyı kınadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Malatya'da doktor ve sağlık çalışanına darp! Başhekim saldırıyı kınadı

MALATYA'da acil servis doktoru ve sağlık çalışanını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İddiaya göre, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor ile acil servis koordinatörü, tedavi amacıyla hastaneye gelen H.A.İ. tarafından darbedildi. Gözaltına alınan H.A.İ. emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Deniz saldırıyı kınadı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz, saldırıyı kınadı.

Deniz, yazılı açıklamasında, dün hastanenin acil servisinde alkollü olduğu belirtilen hastaya müdahale sırasında acil servis hekimi ve acil servis koordinatörünün darbedildiği üzücü bir olay yaşandığını belirtti.

Deniz, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı şiddetin her türünün karşısında olacağımızı, şiddetin önlenmesi ve cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek istiyorum. Acil servis hekimimize ve acil servis koordinatörümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir daha bu gibi durumların yaşanmamasını temenni ediyorum.

Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu ve benzeri tüm çirkin saldırıları şiddetle kınıyorum."

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