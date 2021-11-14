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Anne babasını öldürüp intihar eden Eren arkadaşlarına 'hoşçakalın' mesajı atmış

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Anne babasını öldürüp intihar eden Eren arkadaşlarına 'hoşçakalın' mesajı atmış

 TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, annesi Nurhan (57) ile emekli subay babası Ali Aslankılıç'ı (60) tabancayla vurarak öldüren Eren Aslankılıç (20), aynı silahla kendi yaşamına da son verdi. Eren'in olaydan önce arkadaşlarına 'hoşçakalın' yazılı mesaj attığı ortaya çıktı.

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Olay, gece yarısı Çorlu'nun Alipaşa Mahallesi'nde, Aslankılıç ailesinin oturduğu dairede meydana geldi. İddiaya göre bir süredir bunalımda olan Eren Aslankılıç, evde oturdukları sırada annesi Nurhan ve babası emekli subay Ali Aslankılıç ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eren Aslankılıç, babasına ait tabancayla anne ve babasına ateş edip, ardından aynı silahla kendisini de vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde Nurhan ve eşi Ali Aslankılıç'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Aslankılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Anne ve babasını öldürüp, ardından intihar eden, iki yıllık üniversite okuyup fizyoterapi eğitimi aldığı belirtilen Eren Aslankılıç'ın, olaydan önce arkadaşlarına cep telefonuyla 'hoşçakalın' mesajı attığı öğrenildi. Aslankılıç ailesinin cenazeleri, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınıp toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü. 

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