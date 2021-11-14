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Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımımızın Karadağ maçına gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımımızın Karadağ maçına gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Kasım'da oynanacak olan kritik Karadağ-Türkiye mücadelesini canlı takip etmek için Karadağ'a gideceği öğrenildi.

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2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Türkiye, 16 Kasım'da çok kritik bir maça çıkacak. Ay-Yıldızlılar grubundaki son ve en kritik maçında Karadağ ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da milli takımın zorlu mücadelesini takip etme kararı aldığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımımızın deplasmanda oynayacağı zorlu mücadeleyi yerinden izleyecek ve millilere destek olacak.

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