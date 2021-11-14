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THY koronavirüs nedeniyle bazı seferlerini durdurdu

THY koronavirüs nedeniyle bazı seferlerini durdurdu

TÜRK Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka seferlerini ikinci bir bildirime kadar durdurduğunu açıkladı

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Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00.00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur" ifadelerini kullandı.

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