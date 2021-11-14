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HDP, PKK elebaşı Öcalan'ın yakınındaki isimlerden Yusuf Gulo'nun ölümünün yasını tutuyor

HDP, PKK elebaşı Öcalan'ın yakınındaki isimlerden Yusuf Gulo'nun ölümünün yasını tutuyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yine şaşırtmadı. Parti meclisini toplayan HDP, terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanmasını kuran Yusuf Gulo'nun yasını tutuyor.

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Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakınındaki isimlerden Yusuf Gulo, geçtiğimiz günlerde öldü. Halkların Demokratik Partisi (HDP), Gulo'ya sahip çıktı.

Parti meclisini toplayan HDP, toplantı sonrası yapılan açıklamada Suriye'de PKK işgali altındaki Kamışlı'da patlamada ölen Gulo'yu savundu. Örgütün Suriye yapılanmasını kuran ve bölgede PKK'ya destek veren ilk ailelerden olan Yusuf Gulo'yu kanaat önderi gibi lanse eden HDP, ölümünden ise Türkiye'yi sorumlu tuttu.

HDP'den yapılan skandal açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Neredeyse her hafta Kuzey-Doğu Suriye Özerk Yönetimi ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarına yönelik suikastlardan pek çok insan etkilenmekte, bu saldırılarla Kürt coğrafyası insansızlaştırılmak istenmektedir. Son olarak Kuzey-Doğu Suriye'nin önemli kanaat önderlerinden Yusuf Gulo ve ailesinden iki kişi iktidarın saldırgan politikaları sonucunda yaşamını yitirmiştir. Gulo Ailesi ve Kuzey-Doğu Suriye halkları ile yönetimine başsağlığı diliyor, Rojava'ya yönelik ve özellikle sivilleri hedef alan her türlü saldırıyı bir kez daha kınıyoruz."

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