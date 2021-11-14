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Barış Atay'dan skandal sözler: Her yurttaş buraya Kürdistan diyebilir

Barış Atay'dan skandal sözler: Her yurttaş buraya Kürdistan diyebilir

TÜRKİYE İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay, Diyarbakır'da skandal ifadeler kullandı. Atay, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile ittifak halinde olduklarını vurgularken, "Her yurttaş buraya 'Kürdistan' diyebilir" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Siirt ziyaretinde bir esnaf, "Şu an sizin bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" demiş, bu sözlere sessiz kalan Akşener de büyük tepki çekmişti.

Akşener'in tepki göstermediği kişiye Halkların Demokratik Partisinden (HDP) vekil seçilen ve ardından Türkiye İşçi Partisine (TİP) geçen Barış Atay'dan destek geldi.

"Her yurttaş buraya 'Kürdistan' diyebilir"

Terör örgütü PKK'nın yayın organı Mezopotamya Haber Ajansının da aralarında olduğu topluluğa açıklamada bulunan Atay, "Bölgenin tarihsel bir gerçekliği var ve bu inkar edilemez. Burada yaşayan her yurttaş da 'Kürdistan' diyebilir" dedi.

Atay, sözlerinin devamında, "Konjektürel bir süreç var ve bu dönemi iyi kullanabilirsek beraber kazanabiliriz. Umutlu bir süreçte yürüyoruz. HDP ile temaslarımız oluyor önümüzdeki günlerde bunlar daha çok vücut bulacak" ifadelerini kullandı.

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