Rusya'dan Hindistan'a S-400 sevkiyatı başladı

Ünlü anketçi Özer Sancar'dan İYİ Parti'nin reklamlarına eleştiri: Z kuşağı Hazreti Ömer'i ne kadar tanıyor?

Burcu Önal Ajda Pekkan ile akraba mı Masterchef Burcu işin aslını anlattı

Bursa'da da iki doz aşısı olmayanların girişi yasaklandı! Samsun'dan sonra koronavirüs kurallarına bir şehir daha