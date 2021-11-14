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Ankara'da freni boşalan kamyon araçları ezdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da freni boşalan kamyon araçları ezdi

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde freni boşalan kamyon park halindeki araçları ezdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kamyonun da aralarında bulunduğu 6 araçta maddi hasar meydana geldi.

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ANKARA'nın Keçiören ilçesi Bölük Caddesi'nde park halindeki 06 BJ 5025 plakalı kamyonun freni boşaldı. Önündeki aracı sürükleyerek ilerleyen kamyon cadde üzerindeki apartmanın balkonuna çarparak park halindeki 06 YL 175 plakalı otomobilin üzerine düştü. Önünde sürüklediği araç ise çarpışmanın etkisiyle yolun karşına geçerek 2 araca daha hasar verdi.

Çok sayıda polis, itfaiye ve ambulansın sevk edildiği kazada ölen ya da yaralanan olmazken kamyonun da aralarında bulunduğu 6 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza bölgesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

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