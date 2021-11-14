Dilara Başaran elendi mi Masterchef Dilara evli mi?

Masterchef Türkiye'de bu akşam eleme gecesine kalan isimden biri Dilara oldu. Bu hafta eleme potasında yer alan MasterChef Dilara yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Peki aslen Tekirdağlı olan Dilara Başaran kimdir, evli mi, sevgilisi kimdir?

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MasterChef 2021 yarışmacısı Dilara Başaran, bu hafta eleme potasına giren isimlerden biri oldu. Mavi takımda Dilara, yaptığı yemeğin başarısız olması sonucunda arkadaşları tarafından eleme adayı olarak belirlendi. Peki, MasterChef Dilara kimdir, nereli, kaç yaşında?

Dilara Başaran kimdir: Masterchef Türkiye 2021 yarışmacılarından olan Dilara, 1997 doğumludur. Yengeç burcu olduğunu belirten Dilara, 24 yaşındadır. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okuyan Dilara, ardından Turizm Otel İşletmeciliği bitirmiştir.

Dilara Başaran, 24 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılmıştır. Profesyonel aşçı olan yarışmacı 6 yıldır bu meslekle severek uğraşıyor. Sırf evine yakın olduğu için Turizm lisesini tercih etti ancak zamanla yemek yapmayı sevdiğini fark etti.

15 yaşında sektöre stajyer olarak adımını atan genç yarışmacı, İstanbul'un en iyi otellerinden birinde bu mesleğe başladığını ve 7-8 yıldır da bu şekilde devam ettiğini belirtiyor. Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde, yurtdışında bilinen otel ve restoranlarında aşçı olarak çalıştığını aktaran MasterChef Dilara, emlak sektöründe olan ailesine de zaman zaman yardım ettiğini ifade etmektedir.

8 yıllık meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçiren MasterChef Dilara Başaran, iyi seviyede İngilizce bilmektedir. Dilara ayrıca başlangıç seviyesinde de Arapça konuşabilmektedir. MasterChef Türkiye 2021 kadrosunda yer almaya hak kazanan Dilara, İstanbul'da hayatını sürdürmektedir.

Dilara Başaran instagram hesabı: MasterChef ana kadrosunda yer alan Dilara Başaran sosyal medya hesapları da kullanıcılar tarafından merak edilmektedir. ‘dilarabasarann’ kullanıcı adıyla Instagram'da yer alan Dilara'nın şu an itibariyle 5 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.

Ana kadroya nasıl girdi: Birinci turda yorumunu kattığı ‘tavada levrek’ yemeği yapan genç yarışmacı, jüri üyelerinden tam not aldı ve bir üst tura çıkmayı başardı.

İkinci turda katıldığı üçlü düelloda MasterChef Dilara, MasterChef Bozbey ve MasterChef Rümeysa ile karşı karşıya geldi. Üç yarışmacıdan, 40 dakika içerisinde soğan dolması yapmaları istendi. Düelloda en başarılı yemeği yapan Dilara bir üst tur olan 3. tura çıktı.

Final turunda ilk grupta yer alan Dilara Başaran, ilk bölümde tiramisu yapıldığı oyunda sonraki tura geçen beş isimden biri idi. Yaratıcılık oyununda ise ana ürün olarak mısır verildi. Gecenin en iyi yaratıcı tabağını çıkaran Dilara, MasterChef 2021 kadrosuna giren üçüncü isim oldu.