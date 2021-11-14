Rusya'dan beşinci nesil savaş uçağı açıklaması: Türkiye ile görüşüyoruz

RUSYA Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'yle ülkenin 5. nesil savaş uçağını geliştirmesine yardım etme konusunda görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

Abone ol

RUSYA Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugaye, yaptığı açıklamalarında, "Rusya, kendi 5. nesil savaş uçağını geliştirmesi konusunda Türkiye Cumhuriyeti'ne yardım etmeye hazır olduğunu defalarca ifade etti. Şu an için bu proje konusunda görüşme aşamasında bulunuyoruz" dedi.

Türkiye daha önce bir NATO ülkesi olmasına karşın Rusya'dan S-400 savunma sistemleri aldığı gerekçesi ile F-35 programından çıkarılmıştı. ABD ile bu uçakların ortak üretimini içeren programdan çıkarılması ardından Türkiye, 'kendi savaş uçağını yapma' kararı almıştı.