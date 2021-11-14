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Türkiye 14 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 14 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 346 bin 642 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 118 milyon 367 bin 35'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Kasım 2021 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 642 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 20 bin 550 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten ikna desteği istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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