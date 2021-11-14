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Melih Gökçek'in acı günü! 107 yaşındaydı

Melih Gökçek'in acı günü! 107 yaşındaydı

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek'in kayınvalidesi 107 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi sosyal medyadan paylaşan Gökçek, arayanlara teşekkür etti.

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ANKARA Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, kayınvalidesini kaybetti. Acı haberi Twitter'dan veren Gökçek, eşi Nevin Gökçek'in ricasını aktardı.

Melih Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kayınvalidem, ikinci anam, melek gibi kadın 107 yaşında hakkın rahmetine kavuştu. Mekân'ı cennet olsun. Fatma Anamıza, Peygamberimize (S.A.V) komşu olsun inşallah. Akçakoca bir meleğini, bir iyilik abidesini kaybetti. İffet abidesiydi, gönüllerin sultanıydı. Nur içinde yat" ifadelerini kullandı.

Gökçek, "Arayan, mesaj çeken, tweet atarak başsağlığı dileyen tüm dostlara ailecek şükranlarımızı sunuyoruz. Nevin, bizi seven tüm dostlarımızdan annesinin ruhuna 1000'er Kelime-i tevhid rica eder." dedi.

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