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Adana'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

ADANA'nın Pozantı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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ADANA-Pozantı karayolunda ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen FP 975 yabancı plakalı TIR; Cengiz Keçeli idaresindeki otomobil yüklü çekici, Mete Dağlı yönetimindeki 01 ABV 714 plakalı hafif ticari kamyonet ve 42 AGC 979 plakalı slaj yüklü TIR'a çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari kamyonette bulunan Emine Dağlı, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan hafif ticari kamyonet sürücüsü ve aynı araçta bulunan Sabiha Mantar, Rıfkı Mantar ve Cengiz Keçeli ise 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat trafiğe kapanan karayolu araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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