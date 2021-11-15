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Bursa'da kaybolan alzaymır hastası düştüğü çukurda bulundu

Bursa'da kaybolan alzaymır hastası düştüğü çukurda bulundu

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde kaybolan 65 yaşındaki alzaymır hastası, düştüğü çukurda bulundu.

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Alzaymır hastası Binali K. (65), gece saatlerinde evinden ayrıldı. Bir süre sonra evine dönmeyen Binali K'yi telefonla arayan yakınları, telefona cevap vermemesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine ekipler, evinin yakınında arama gerçekleştirdi. Bu sırada telefonuna cevap veren Binali K, çukura düştüğünü ve çıkamadığını söyledi.

Bölgedeki çukurları araştıran ekipler, Binali K'yi yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından evinin 2 kilometre uzaklığındaki Beşevler Mahallesi Selvi Sokak'ta bulunan bir çukurda buldu.

Ekiplerin çalışmasıyla çukurdan çıkarılan Binali K, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürülen Binali K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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