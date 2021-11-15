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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Ronaldo'ya büyük şok

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Ronaldo'ya büyük şok

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A ve B gruplarında 8. ve son maçlar oynandı. Sırbistan, deplasmanda Portekiz'i 2-1 mağlup etti ve direkt olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

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Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftasının ilk günü, A ve B gruplarındaki karşılaşmalarla tamamlandı.

A Grubu liderliği için mücadele eden Sırbistan ile Portekiz arasındaki maçı, Mitrovic'in 90. dakikadaki golüyle misafir takım Sırbistan 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Sırbistan turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanırken, Portekiz play-offlara kaldı.

Gruptaki diğer müsabakada İrlanda, deplasmanda Lüksemburg'u 3-0 mağlup etti.

B Grubu'nun zirvesini ilgilendiren maçta ise İspanya, konuk ettiği İsveç'i Morata'nın 86. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.

İspanya, grup lideri olarak Katar 2022 vizesini aldı. İkinci sıradaki İsveç ise play-offlarda oynamaya hak kazandı.

B Grubu'ndaki Yunanistan-Kosova müsabakası 1-1 tamamlandı.

A ve B gruplarında son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

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