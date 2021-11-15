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Ankara'da rüşvet operasyonu! İcra ve haciz için rüşvet alar çete çökertildi

Ankara'da rüşvet operasyonu! İcra ve haciz için rüşvet alar çete çökertildi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, icra takip dosyalarında rüşvet verdiği ve aldığı belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memuru tarafından rüşvet istenip alındığının ihbarı ve iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Şüphelilerin teknik takibi sonucu rüşvet almak ve rüşvet vermek, rüşvet suçuna aracılık etmek, nüfuz ticareti, yedieminlik görevini suistimal ve görevi kötüye kullanmak suçlarından aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

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