Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 'Ekonominin kitabını yazdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kitap ismi önerdi. İnce, kitabın isminin “Memleketi Nasıl Batırdım” olması gerektiğini söyledi.

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'Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi politikalarına getirilen eleştirilere yanıt vermişti.

Erdoğan, "'Millet aç' diyor. Kafanız nasıl çalışıyor? Biz bu noktada ekonominin kitabını yazdık. Yazmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Muhrrem İnce'den yanıt

Erdoğan'ın "ekonominin kitabını yazdık" ifadelerine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İnce'nin paylaşımı şu şekilde:

“Doları 10 lira yapan, zam şampiyonu Erdoğan “ekonominin kitabını” yazmış. Ben de kitaba isim öneriyorum. “Memleketi Nasıl Batırdım”