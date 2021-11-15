Fatoş Yelliler kaç yaşında aslen nereli Berdan Mardini eski eşi kimdir?

Berdan Mardini mart ayında olaylı bir şekilde boşandığı çocuklarının annesi Fatoş Yelliler hakkında olay iddialarda bulundu. Fatoş Yelliler'in imam nikahlı eşi olduğu ve otelde çocukları bırakıp eğlenceye gittiği iddialardan bazıları. Peki 2010 yılında Paris'te Berdan Mardini ile evlenen Fatoş Yelliler kimdir, aslen nereli, eski estetiksiz hali nasıldı?

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Magazin basınını son günlerde sıkça meşgul eden şarkıcı Berdan Mardini, eski eşi Fatoş Yelliler hakkında ağızları açık bırakan iddialarda bulundu. Çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi olan Fatoş Yelliler'in imam nikahı ile başka erkeklerle evli olduğunu, çocukları otele götürüp yan odada başka erkeklerle birlikte olduğunu iddia etti. Bu vahim iddiaların ardından bir kez daha Fatoş Yelliler merak konusu oldu. 2010 yılında Paris'te Berdan Mardini ile evlenen ve yaptırdığı estetik operasyonları ile bambaşka biri haline dönüşen Fatoş Yelliler kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Fatoş Yelliler eski estetiksiz hali nasıldı?

Berdan Mardini'nin eşi hakkındaki iddiları:

Peruk takıp evden çıkıyormuş: Eşinin kendisini aldatabileceğini hiç düşünmediğini söyleyen Mardini, "İlk başta ihaneti anlayamadım tabii çünkü kimse iki çocuğunun annesine bunu konduramaz! Ben yedi aydır sustum ama olaylar dinmedi. O benim sevgilim olsa ihaneti anlarım ama karım olunca daha başka... Evli olduğun için insanların böyle ilişkiye girmeyeceğini düşünüyorsun. İş için Bodrum'a gittim. Döndüğümde kadın evde yoktu. Sonra aradığımda 'Ben gelmeyeceğim, içeceğim' dedi. Ben de 'Bir daha gelme o zaman' dedim. Meğer ben Bodrum'a gidince o da evden çıkmış ve gelmemiş. Ben her konsere gittiğimde çantasını hazırlayıp dışarı çıkıyormuş peruk ve sahte isimlerle geziyormuş!" ifadelerini kullandı.

Fatoş Yelliler kimdir: 5 Kasım 1978 Diyarbakır'da dünyaya gelen Fatoş Yelliler 43 yaşında. Fatoş Yelliler, 7 kardeşin 6'cısıdır. Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler, Fransa'daki bir düğünde tanışmış, 2010'da dünyaevine girmişti. Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler 2010'da dünyaevine girmişti. Mardini ile Yelliler, geçen mart ayında evliliklerini noktalama kararı aldı. Çift 11 yıllık evliliğini, 2021 yılında noktaladı. Mardini'nin avukatı, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" diye konuşmuştu. Çiftin ayrılığından kısa bir süre sonra Fatoş Yeliler, silahlı saldırıya uğramış, gözler, eski eşine çevrilmişti.