Türkiye'yi hedefe alan Birleşmiş Milletler raporundaki FETÖ ayrıntısı! Gülen'den bahsedilmiş

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim'in Global Organize Suç Endeksi raporundaki FETÖ izlerini Nedim Şener ortaya çıkardı.

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Hürriyet yazarı Nedim Şener küresel organize suçlarla mücadele raporunda Türkiye'nin hedef gösterilmesi ve düşük notlanmasındaki detayları yazdı. Raporun iç metinlerinde FETÖ diliyle yazılmış ayrıntıları yazısında ortaya çıkardı. Raporda "Rejimin Gülen Hareketi üyelerine karşı yürüttüğü zulüm kampanyasının ardından önemli sayıda Türk, kaçakçılık şebekelerinin hizmetlerini aramaya devam etti" gibi ifadelerle FETÖ örgütünden adeta övgüyle söz edildi. İşte Şener'in yazısındaki o ayrıntılar...

2013 yılında New York’taki Birleşmiş Milletler merkezinde faaliyete başlayan “Uluslararası Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim” isimli kuruluş, eylül ayında “Global Organize Suç Endeksi 2021” başlıklı bir rapor yayınladı.

AB, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Interpol tarafından finanse edilen kuruluş, BM’ye üye tüm ülkelerin, git gide küresel bir sorun haline gelen ve organize suç örgütleri ile ilişkisini değerlendirdiği 95 sayfalık raporunda Türkiye’ye de yer ayırdı.

Kaynağı belirsiz istatistikler

Her ülkeye belirlediği kategorilere 1 ile 10 arasında puan veren kuruluşun, Türkiye hakkındaki değerlendirme ve verdiği puanları incelediğinizde, kaynağı belirsiz puanlara bağlı sıralamalar ve tuhaf değerlendirmeler göze çarpıyor.

Rapor öyle bir yazılmış ki, Türkiye iç savaşların yaşandığı Ortadoğu ülkelerinden, darbelerle, yolsuzlukla, katliamlarla ve insan sömürüsü ile gündeme gelen Afrika ülkelerinden, mafya, uyuşturucu ile uyuşturucu kartelleri ile anılan Latin Amerika’dan, uluslararası mafya yapılarının cirit attığı Balkan ve Doğu Avrupa ve bazı Batı Avrupa ülkelerinden, küçük çocukların fuhuş amacıyla ticaret konusu yapıldığı bazı uzak Asya ülkelerinden, offshore bankacılık sistemi ile kara para aklama merkezine dönüşen bazı Avrupa ülkelerinden, uyuşturucunun en çok kullanıldığı AB ve ABD’den “beter” durumda.

Raporu ve arkasındaki kuruluşu yakından incelediğinizde tuhaflığa, kullanılan “kaynakların” sebep olduğunu sonucunu çıkartabiliyorsunuz. Önce söz konusu raporun Türkiye hakkındaki tespitlerini, sonra “kaynakların” kimler olabileceğini aktarayım, tuhaflığı kendiniz göreceksiniz: Raporda, “Organize suç”, mafyavari eylemler yanında, uyuşturucu kaçakçılığı, eroin ticareti, kokain ticareti, insan ticareti, insan kaçakçılığı, vahşi yaşam, botanik ve yenilenemez kaynaklarla ilgili suçlar olarak sınıflandırılıyor.

Türkiye ise “yüksek suç oranına sahip ülke” olarak tanımlanmakla kalmıyor, “suçla mücadelede düşük profilli” ülke olarak gösteriliyor.

Türkiye 12'inci sırada

BM’ye bağlı kuruluş, “Suç Puanlama Kategorisi”nde Türkiye’yi 193 ülke arasında 6.89 puanla 12. sırada gösteriyor.

Dediğim gibi biraz daha gayret etseler listenin başına koyacaklarmış!

“Suç türleri kategorisi”nde Türkiye’ye verilen puanlar şöyle; Göçmen kaçakçılığında (7,0), İnsan ticaretinde (9,0), Silah kaçakçılığında (9,0), Botanik suçlarda (4,0), Vahşi yaşam suçlarında (3,0), Yenilenemez kaynaklarla ilgili suçlarda (9,5), Eroin ticaretinde (8,0), Kokain ticaretinde (4,0), Kenevir ticaretinde (5,0), Sentetik uyuşturucu ticaretinde (5,5) puan.

Türkiye, bu puanlara bağlı olarak 6.40 ortalama ile “Suç türlerine göre yapılan kategoride” 193 ülke arasında 13’üncü sırada gösterildi.

“Suç aktörleri kategorisinde” ise Türkiye, 193 ülke arasında 7.38 puan ile 12’nci sırada gösterildi.

Mücadele görmezden gelindi

Rapora göre Türkiye, bu tür suçlarla mücadelede ise düşük puan verilerek zayıf gösteriliyor. Türkiye’ye verilen ortalama puan 3.54. Bu puanla Türkiye, 193 ülke arasında 151’inci sırada gösterildi. Söz konusu rapor incelendiğinde, yapılan bu sıralama ve puanlamanın herhangi bir istatistiki ve somut verilere dayandırılmadığı, Türkiye’nin uluslararası raporlara da yansıyan organize suçla mücadelesine dair verileri görmezden geldiği dikkat çekiyor.

FETÖ izleri

Şimdi sıra, “Taraflı ve siyasi amacı olan, hiçbir istatistiki veriye dayanmayan puan ve sıralamayı içeren rapora kimler kaynaklık etmiş olabilir?” sorunun cevabını vermeye...

Bunun için rapordan birkaç paragraf alıntı yapacağım ve sonra da isimleri yazacağım:

“Bununla birlikte, rejimin Gülen Hareketi üyelerine karşı yürüttüğü zulüm kampanyasının ardından önemli sayıda Türk, kaçakçılık şebekelerinin hizmetlerini aramaya devam etti.”

“Gerçekten de üst düzey politikacıları, Türk ve Irak Kürt petrolü kisvesi altında milyonlarca dolar değerindeki İslam Devleti petrolünün satın alınması ve müteakip yasa dışı satışına bağlayan çok sayıda kanıt var.”

“Morfinin eroine dönüştürülmesi için önemli bir öncü olan asetik anhidrit yakalamalarındaki artış, İstanbul’un her yerine ve doğu illerine dağılmış laboratuvarlarla birlikte Türkiye’de eroin üretiminin arttığını gösteriyor.”

“Erdoğan rejimi, Erdoğan tarafından otoriterlik konusunda artan yönelim, Türk yargı sistemi Erdoğan’ın kontrolünde olduğu ve devlet kurumlarına yapılan atamalarda yargı bağımsızlığını ciddi şekilde zayıflatan rejime sadık kişilerin atandığı, Erdoğan rejimi tarafından siyasi muhalifler olarak görülen devlet dışı bireyler giderek daha fazla hedef alındığı, Türk hükümetinin şüpheli darbecilere yasa dışı iade işlemi yaptığı...”

Gündemi takip edenler, “... Rejimin, Gülen Hareketi üyelerine karşı yürüttüğü zulüm kampanyasından” söz edilen rapordaki “üslubun” FETÖ’cülere ait olduğunu, gerçek dışı bu değerlendirmelerin de firari FETÖ’cüler tarafından sık sık dile getirdiğini hatırlayacaktır.