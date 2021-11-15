Suriye'ye asker ve S-300 yığınağı! Rusya'dan destek Türkiye'ye karşı hazırlık mı?

Suriye’nin kuzeydoğusuna adım adım yerleşen Rusya, bölgede güçlü bir hava savunma sistemi kurmak için harekete geçti.

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Lazkiye’nin Hmeymim Hava Üssü’nden sonra Kamışlı Havaalanı’nı savaş uçakları ile takviye eden Rusya, Rakka’nın Tabka ilçesindeki hava üssüne S-300 hava savunma sistemi konuşlandırmaya başladı. Suriye rejimi de bölgeye füze dahil ağır silah sevkiyatını sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) desteğinde, terör örgütü DSG/YPG’ye yönelik olası harekâtını gerekçe gösteren rejim, Tel Rıfat, Ayn el Arap (Kobani), Ayn İsa ve Til Temir bölgesine asker ve ağır silah takviyesi yaptı. Haseke ve Rakka bölgesine yığılan ağır silahlar arasında füzeler de bulunuyor. Bölgeye sevk edilen kısa ve orta menzilli füzeler Ayn İsa kasabası çevresine konuşlandırılıyor.

Füze sevkiyatı

Suriye’nin kuzeydoğusuna ilk kez kısa ve orta menzilli füze takviyesi yapan rejim, bölgeye onlarca TIR’la silah ve malzeme taşıyor. Ayn İsa’nın çevresi ve TSK’nın kontrolünde bulunan Tel Abyad’ın sınır hatlarındaki mevzileri güçlendiren rejim ordusuna takviye amacı ile Rusya da bölgeye zırhlı araç takviyesi yaptı.

Suriye’nin kuzeydoğusunda askeri varlığını arttıran Rusya, Haseke’ye bağlı Kamışlı’daki üssün ardından Rakka’nın Tabka hava üssünü de aktifleştirdi. Kamışlı Havaalanı’na SU-34, SU-30 ve KA-52 savaş uçaklarını konuşlandıran Rusya, bölgedeki üsleri ve stratejik askeri merkezleri korumak için bölgeye S-300 hava savunma sistemi kurmaya başladı. Rakka’nın Tabka ilçesindeki hava üssünde de S-300 konuşlandırma çalışmaları devam ediyor. Tabka’daki hava üssüne konuşlandırılmaya başanan S-300 hava savunma sistemi, İHA’lar tarafından da görüntülendi.