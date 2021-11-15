Altın fiyatları fırladı barajı zorluyor! Gram altın 597 lira seviyesinde

Geçtiğimiz hafta yönünü yukarı çeviren gram altında fiyatlar yatırımcının yüzünü güldürürken düğün yapacakları da kara kara düşündürüyor. Altında yeni hafta rakamları geldi. Gram altın 600 lira seviyesini zorluyor.

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Gram altın fiyatı yeni haftaya 600 lira barajına yakın bir konumda başladı. Altının onsunun bin 850 doların üzerinde yer alması ve dolar kurundaki artış iç piyasada altın fiyatlarının yukarı yönlü değişimler yaşamasına neden olmuştu.

Hafta açılışında altın fiyatları yukarı yönlü seyrin etkisinde yer almayı sürdürüyor. Altının onsunda ve döviz kurlarında yaşanan değişimler iç piyasada altın fiyatlarını yeni seviyelere ulaştırmıştı.

Gram:594,52 Çeyrek: 973,00 Cumhuriyet: 3.904,00 Yarım: 1.955,00

Piyasa Uzmanı Tunç Şatıroğlu da gram altında yeni hedefin 660 lira olduğunu açıkladı.