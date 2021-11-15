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Otogaza (LPG) bu gece kallavi zam geliyor! Litre fiyatı 25 kuruş aratacak

Otogaza (LPG) bu gece kallavi zam geliyor! Litre fiyatı 25 kuruş aratacak

Akaryakıt zamlarına bir yenisi daha ekleniyor... Otogazın litre satış fiyatında bu gece yarısından itibaren 25 kuruşluk artış bekleniyor.

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Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 16 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere otogazda 25 kuruşluk zam bekleniyor.

Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG’ye 2 Kasım’da 49 kuruş daha zam gelmişti. Böylece LPG’de bir buçuk aylık dönemdeki toplam zam 1,69 TL’ye ulaştı.

Benzin ve motorin gibi otogazda da özel tüketim vergisi (ÖTV) eşel mobil sistemi kapsamında sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.

Ekimde de zam yağmuru olmuştu

2 Ekim’de 71 kuruş zamlanan LPG’ye 21 Ekim’de 22 kuruş daha zam gelmişti.

Otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,92 TL, Ankara'da 7 TL, İzmir'de ise 7,03 TL civarında bulunuyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve akaryakıt şirketleri arasında farklılık gösteriyor.

İstanbul’da 1 Ocak 2021 tarihinde otogaz fiyatı yaklaşık 4,05 TL seviyesindeydi. 11 aydaki zam oranı yüzde 71 oldu.

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