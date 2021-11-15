Osman Öcalan kimdir kaç yaşında eşi ve çocukları var mı?

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü. Osman Öcalan'ın ölüm nedeni koronavirüs olarak açıklandı. Temmuz ayında beyin felci geçiren Osman Öcalan konuşma ve yürüme yetisini kaybetmişti. Peki kimdir Osman Öcalan, kaç yaşında, evli mi?

Abone ol

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan, Irak’ın Erbil kentinde corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu sabah 04.30 sularında öldü. Rudaw’da yer alan habere göre Öcalan, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ölüm haberinin ardından Osman Öcalan merak konusu oldu. Beyin felçi de geçiren Osman Öcalan uzun süredir tedavi görüyordu. Peki kimdir Osman Öcalan, kaç yaşında, eşi çocukları var mı?

Osman Öcalan’ın Temmuz ayında geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tamamen kaybettiği de iddia edilmişti.

PKK'dan ayrılan ve bir dönem ayrı örgüt kuran kardeşi Osman Öcalan, ikinci evliliğini yaptı. Daha önce terör örgütünden birlikte kaçtığı ‘Jiyan' kod adlı, Keve Suci isimli teröristle evlenen Osman Öcalan'ın bu evlilikten 2 erkek çocuğu da oldu.

TRT'te röportaj vermişti: Osman Öcalan’ın 23 Haziran 2019 seçimleri öncesinde devlet televizyonu TRT’nin Kürtçe kanalı TRT Kurdi’ye çıkarılması tepki çekmişti.

Osman Öcalan kimdir: İmralı Adası’nda tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi olan Osman Öcalan, 1958 yılında Urfa’nın Halfeti ilçesinde dünyaya geldi.

PKK’ya katılmadan önce, 2 yıl Libya’da öğretmenlik eğitimi gören Osman Öcalan, 1986’da ‘PKK Merkez Komitesi’ne, 1990’larda ise ‘PKK Yürütme Komitesi’ne katıldı. Örgüt içinde ‘Ferhad’ kod adını kullanan Osman Öcalan, PKK'dan ayrıldıktan sonra 2004'te Erbil'e yerleşmişti.