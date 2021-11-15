Anakim Dijital Perakende Pazarlamada Bir İlk! 

Dijital alanın avantajları için yeni atılımlar yapan Anakim, mobile alanda da yerini aldı.

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Uygun fiyata kaliteli deterjan ürünleri sunarak, dijital perakende mağazasını açarak aynı zamanda market zinciriyle de satış politikasını geliştirmeye başladı. Yeni dönemde herkes kaliteli ve uygun fiyatlı temizlik ürünlerine ulaşabilecek!

Temizlik Denince Akla Deterjan Pazarlama Gelecek!

Her semtte yer alacak olan mağaza projesiyle, merkezi bölgelerde deterjan alışverişlerinizi hem topluca olarak hem de bireysel kullanım alanına göre alabileceğiniz bir satış politikası kurdu. Deterjan pazarı sayesinde gerçekten bir Pazar konsepti sunarak, mağazasının kişisel hijyen ürünlerinde, ev, otomobil ve endüstriyel kullanım alanlarına göre bütün deterjan seçeneklerini barındırmasını da sağladı.

2002 yılından günümüze disiplinli ve verimli çalışmalarla, markasına değer kazandıran firma, yakın zamanda birçok evin bir numaraları deterjanlarının kendi mağazalarından çıkmasını amaçlıyor.

İhracatta Yeni Bir Atılım!

Zincirleme deterjan mağazası projesiyle ihracat alanında yeni bir atılıma geçen marka, özellikle Türkiye’nin ilk temizlik ürünleri zincir mağazasını oluşturdu. Böylece market market gezmeden sadece bir mağazayla bütün temizlik ürünlerinizi alabileceksiniz.

Otomobil, ev ve endüstriyel temizlik ürünlerinin aynı yerde olduğu bu dev mağaza fikri, yeni ortakları ve yatırımları da beraberinde getirerek, büyük bir satış alanı oluşturulmasını sağladı. 2022 yılında en çok satan ürünler arasında kendi isimlerini de görmek için hazırlanan büyük bir emek söz konusu.