Bankacılıkta görülmemiş olay! BBVA'dan Garanti'de tarihi geri alım

BBVA, Garanti’de kendisine ait olmayan hisselerin alınması için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdi.

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Türkiye bankacılık sektörü daha önce benzeri görülmemiş bir geri alım kararına sahne oldu. BBVA, Garanti Bankası'nda mülkiyetinde olmayan bütün hisseler için alım kararı aldı.

BBVA Yönetim Kurulu, Garanti BBVA'nın halihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan yüzde 50,15 paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdiğini duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamaya göre, BBVA Yönetim Kurulu, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için bir gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdi.

Yapılan açıklamaya göre Gönüllü Pay Alım Teklifi'ne konu olan tüm payların satın alındığı varsayımında, BBVA tarafından ödenecek azami bedel toplam 25,7 milyar Türk Lirası (yaklaşık 2,25 milyar euro) oldu. BBVA'nın söz konusu bedeli kendi kaynakları ile ödeyeceği belirtildi.

Pay alım teklifi yüzde 15 primli

Kalan Garanti hisseleri için teklif hisse başı 12,20 TL oldu. Söz konusu teklif 12 Kasım'da Borsa'da oluşan kapanış fiyatından yüzde 15 oranında (10,58 Türk Lirası) primli olarak belirlendi.

Teklif, duyuru tarihinden önceki 6 ay içerisinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından yüzde 34 (9,12 Türk Lirası) ve bu duyurudan önceki 30 işlem günü içerisinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından yüzde 24 oranında (9,83 Türk Lirası) primli gerçekleşti.

"İşlemin 2022’nin ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor"

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada, tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi kabul etmesi ve analistler tarafından Grup ve Türkiye iştiraki için tahmin edilen kar dikkate alındığında, işlemin 2022'de pay başına gelirinin yüzde 13,7 ve pay başına maddi defter değerinin Eylül 2021 itibarıyla yüzde 2,3 artıracağının tahmin edildiği belirtilerek, "Aynı şekilde, Grubun Çekirdek Ana Sermaye oranı üzerindeki beklenen etkisi, sermaye oranlarında azınlık paylarının hesaplanması bakımından, Eylül 2021 itibarıyla beklenen maksimum etki çok sınırlı (eksi -46 baz puanlık) olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

BBVA'nın, Garanti BBVA pay sahiplerine paylarını cazip bir fiyata satmaları için önemli bir fırsat sunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teklifi kabul eden pay sahipleri için öngörülen satın alma bedeli, Garanti BBVA’nın her bir payı için, son altı ayın hacim ağırlıklı ortalama fiyatına (VWAP) göre yüzde 34, geçen ayın hacim ağırlıklı ortalama fiyatına göre yüzde 24 ve 12 Kasım 2021 kapanış fiyatına göre yüzde 15'lik bir prime işaret eden 12,20 Türk lirası olacaktır.

Tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin paylarını satması durumunda, BBVA tarafından nakit olarak ödenecek maksimum toplam tutar 25 milyar 697 milyon Türk Lirası (2 milyar 249 milyon avroya eşdeğer) olacaktır. Teklif hiçbir koşula bağlı değildir ve BBVA, ortaya çıkan her pay sahipliği oranını olumlu karşılayacaktır. BBVA’nın pay sahipliği oranın yüzde 50’yi aşması yoluyla tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi kabul etmemesi durumunda BBVA, ilerleyen dönemlerde herhangi bir pay alım teklifi yapmadan paylarını artırabilecektir. Bu gönüllü pay alım teklifinin başlatılması, ilgili kurum ve kuruluşların onaylarına tabidir. Banka, işlemin 2022’nin ilk çeyreğinde tamamlanmasını öngörmektedir."