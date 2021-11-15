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Fethullah Gülen'in son halini aylar sonra örgüt üyeleri paylaştı

Fethullah Gülen'in son halini aylar sonra örgüt üyeleri paylaştı

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in son halini FETÖ üyesi paylaştı. Fotoğrafta Gülen'in yaşlılık hali dikkat çekiyor. Ciddi sağlık sıkıntıları yaşadığı bilinen Gülen'in videolarda sık görünmediği biliniyor.

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Amerika’da yaşayan FETÖ üyesi Gülşah Çavuşoğlu, FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’in son halini paylaştı. 

15 Temmuz darbe girişimi sonrası bir süre videolara devam eden ancak uzun süredir ortalarda görünmeyen Fethullah Gülen'in son halini gösteren bir kare paylaşıldı.

Çavuşoğlu'nun paylaştığı fotoğrafta Gülen, bahçede otururken görülüyor.

İşte Gülen'in son hali:

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