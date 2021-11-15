Getir Şok’a hissedar oluyor

Şok Marketler yaptığı duyuruda, Yıldız Holding ve iştiraklerinin sahip olduğu bir kısım azınlık payların, Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ye satışı için stratejik ortaklık görüşmelerinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalandığını kaydetti.

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Şok Marketler Tic. A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Şok Marketler Tic. A.Ş.'de doğrudan/dolaylı pay sahibi olan Yıldız Holding ve iştiraklerinin sahip olduğu bir kısım azınlık payların, Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ye veya ilişkili şirketlerine satışı için stratejik ortaklık görüşmelerinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalandığı belirtildi.

Bundan yaklaşık 5 yıl önce kurulan hızlı teslimat şirketi Getir, 2021’in Ocak ayı sonunda şirketin Londra'da faaliyete geçtiğini duyurmuştu. Şirketin kurucusu Nazım Salur, Getir'in Türkiye dışında da faaliyete geçmesine dair son gelişmeleri ve yeni finansman planlamalarını Bloomberg HT ekranlarında anlatmıştı.

Şirket, Mart ayında 1 milyar dolar değeri aşarak unicorn olduğunu açıklamış, 300 milyon dolarlık yatırımla 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaştığını online basın toplantısıyla duyurmuştu.

12 Kasım tarihinde, Avrupa'nın ardından ABD pazarında da faaliyetlerine başladığını duyuran şirket, yıl sonuna kadar New York ve Boston'da da hizmet vereceklerini açıkladı. Salur, ABD'de büyümeyi hızlandırmak için şartların iyi olması durumunda bir satın alma da yapabileceklerini kaydetmişti.