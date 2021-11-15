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Çamaşır makinesinde ölen 5 yaşındaki çocuğun annesi serbest bırakıldı Gözyaşlarıyla defnedildi

Çamaşır makinesinde ölen 5 yaşındaki çocuğun annesi serbest bırakıldı Gözyaşlarıyla defnedildi

Çamaşır makinesine saklanan 5 yaşındaki Mert Erdoğan annesinin fark etmemesi üzerine çalıştırınca feci şekilde can vermişti. Olaydan sonra gözaltına alınan annenin serbest bırakıldığı ve küçük çocuğun cenazesinin defnedildiği öğrenildi.

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KASTAMONU'nun Araç ilçesinde girdiği çamaşır makinesinin çalıştırılması sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden  Mert Erdoğan (5)  toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde yaşandı. Nuran-Murat Erdoğan çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mert, iddiaya göre kapağı açık olan çamaşır makinesinin içerisine girdi. Anne Nuran Erdoğan, bir süre sonra çamaşır makinesini çalıştırdı. Daha sonra oğlunun çamaşır makinesinin içinde olduğunu fark eden anne Nuran Erdoğan, makineyi durdurarak Mert'i çıkardı. Ağır yaralanan Mert Erdoğan, eve çağrılan ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mert Erdoğan, bugün kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olaydan sonra gözaltına alınan anne Nuran Erdoğan serbest bırakıldı. 

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