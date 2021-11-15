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Eren Kış 3 Operasyonu başlatıldı

Eren Kış 3 Operasyonu başlatıldı

Diyarbakır-Bingöl illerinde Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonu başlatıldı.

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Diyarbakır ve Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ekipleri ve güvenlik korucularından oluşan 134 operasyonel timin bulunduğu 2 bin 103 personel görev alıyor.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

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