Kadın girişimcilere destek yağacak Çalışan kadın sayısının arttırılması için 3 proje

Bakanlığın AB ve BM desteğiyle hayata geçireceği üç projeyle kayıtlı kadın istihdamının artırılması hedefleniyor. Kadın girişimcilere kadın istihdamı için yüzde 65 destek verilecek. Geleceğin işleri için 7 milyon avro dağıtılacak. 18-29 yaş aralığındaki eğitimde veya istihdamda yer almayan kadınlar da istihdama dâhil edilecek

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadın istihdamının artırılmasına yönelik üç yeni proje başlattı. Bakanlık yetkilileri; Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi, Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi ve NEET projelerini Meclis’te yaptığı sunumla anlattı. Kayıtlı Kadın İstihdamın Desteklenmesi Projesi, yedi ilde yürütülecek. Bütçesi 29,5 milyon avro olan proje kaynağının yüzde 85’i Avrupa Birliği desteğinden, yüzde 15’i de devlet katkısından oluşacak.

Önümüzdeki günlerde başvuruları açılacak olan proje kapsamında 4 bin kadın girişimci belirlenecek. Belirlenen bu girişimciler, önceki yıldaki sigortalı çalışan sayısına ilave olarak bir kadını işe alması durumunda işçilik maliyetinin yüzde 65’i oranında ücret desteği hibe olarak verilecek. Destek miktarı, 320 avroyu geçmeyecek. Söz konusu destek süresi 20 ay olacak. Hibe desteğinin yanı sıra, farkındalık çalışmaları, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım, saha çalışmaları, kadın istihdamına yönelik akademik çalışmalarla bu proje 32 ay uygulanacak.

Geleceğin işlerine 7 milyon avro

Kadınların istihdama katılmasını destekleyecek bir diğer proje ise Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Projesi olacak. Başvuruların alındığı ve değerlendirme süreçlerinin devam ettiği proje kapsamında, kadınlar ilk kez geleneksel işler olarak tabir edilen kooperatifçilik, çocuk bakımı, hasta bakımı gibi konular dışında bir iş proje fikriyle destek alacak. Avrupa Birliği iş birliğinde yürütülen ve yakın zamanda sonuçlarının açıklaması beklenen 8,8 milyon avroluk projenin 7 milyon avrosu hibe olarak dağıtılacak. Bir başka proje de “NEET” olarak tabir edilen, hâlihazırda okumayan ve çalışmayan kadınların istihdamına ilişkin olacak. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle yapılan projeyle 18-29 yaş aralığındaki kadınların güçlendirilmesi, beceri ve istihdam imkânlarının geliştirilmesi adına pek çok faaliyet yapılacak. Ayrıca, oluşturulan hibe programıyla kadın girişimciler desteklenecek.

Her alana kadın eli değiyor

Devletin kadın istihdamının artırılmasına yönelik destekleri artarken, girişim örnekleri de çoğalıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) girişimcilerin dünya pazarlarına erişmesi için başlattığı eğitimlerden son iki yılda yaklaşık 300 bin girişimci faydalanırken, bu eğitimi alanların yarısını kadınlar oluşturdu. Kadın girişimciler devlet destekli ya da kendi inisiyatifleriyle hayata geçirdikleri projelerle kendi ayakları üzerinde dururken, ihracata da katkı sağlıyorlar.

Rize'de bardak üretiyorlar

Rize’de yaşayan Elmas Birinci ve Gülhanım Delihasan, KOSGEB’den aldıkları hibe krediyle kentin ilk karton bardak üretim atölyesini kurdu. Üç çocuk annesi Birinci, KOSGEB tarafından organize edilen girişimcilik kursunu tamamlayarak 100 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı. Birinci ve Türkiye Çay Demleme Şampiyonu da olan arkadaşı Gülhanım Delihasan, hibe desteğinin yanı sıra düşük faizli kredi desteği de aldılar ve iki makineyle sanayi sitesinde Rize’nin ilk karton bardak işleme atölyesini faaliyete geçirdiler. Tesiste, günlük yaklaşık 100 bin karton bardak üretiliyor. Birinci “İşler çok güzel gidiyor. Sanayi sektöründe varız” dedi.