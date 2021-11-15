Selahattin Demirtaş, Türkiyeli solculara 'basit' sorular sordu! Şakkadanak çözemem ama...

'Türkiyeli solcular'ın yanıtlaması istemiyle bir dizi soru soran Selahattin Demirtaş, "Sosyalistler, solcular kendi cumhurbaşkanı adaylarıyla mı seçime girecek yoksa ilk turdan itibaren muhalefetin ortak adayını mı destekleyecek?" sorusuyla dikkat çekti...

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5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "sol blok" tartışmalarıyla ilgili olarak kaleme aldığı yazısında, "Yılların sorununu, cezaevinden şakkadanak çözme iddiam yok. Türkiyeli solculara basit sorular sorup sorularıma basit yanıtlar isteyerek meramımı daha net anlatmaya çalışayım" dedi. Demirtaş, "Sosyalistler, solcular kendi cumhurbaşkanı adaylarıyla mı seçime girecek yoksa ilk turdan itibaren muhalefetin ortak adayını mı destekleyecek?" diye sordu.

Daha önce sol blok inşasına gidilmesi gerektiği çağrısı yapan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Evrensel gazetesi için kaleme aldığı yazısında bir dizi soru sordu. Demirtaş, "Türkiyeli solculara" şu soruları yöneltti:

- Sosyalistler, solcular kendi cumhurbaşkanı adaylarıyla mı seçime girecekler yoksa ilk turdan itibaren muhalefetin ortak adayını mı destekleyecekler?

- Kendi adaylarıyla seçime gireceklerse nasıl bir adayla, hangi ilke ve programla seçmenlerin karşısına çıkacaklar?

- Seçim kampanyasını nasıl örgütleyecekler?

- Olası ikinci turda nasıl bir tutum alacaklar?

- Muhalefetin ortak adayı etrafında buluşulacaksa o adayın belirlenmesi, programı, ilkeleri konusunda şimdiden masada olmak için neler yapmak gerekiyor?

- Milletvekili seçimlerine, bir çatı partide girilecekse hangi partide buluşulacak?

- Çatı parti olmayacaksa sol, sosyalist adayların diğer uygun partilerden olabildiğince fazla sayıda aday gösterilebilmesi ve seçilmeleri, sonrasında belki Mecliste en az yirmi kişilik bir sosyalist grubun oluşması için neler yapılabilir?

- Oluşacak bu sosyalist Meclis grubu, bir çatı partisine dönüşebilir mi?

- Sosyalist grup olarak olası koalisyon hükümetlerinde yer alınabilir mi?

- Bu ihtimal varsa hangi kesimler, kimler Meclise taşınırsa daha verimli olur?

- Seçimlerde iktidar değişirse valiler, kaymakamlar, rektörler, dekanlar, bakanlık üst düzey bürokrasisi başta olmak üzere on binlerce yeni kadro göreve gelebilir. Soldan ve emekten yana ve kadın kimliğiyle kaç nitelikli bürokrat bu mevkilerde görev alarak demokratikleşmeye sol perspektifle katkı sunabilir? Bu kişiler kimler olabilir?

- Solu devlete ve iktidara entegre edip yozlaşma tehlikesine karşı tüm bu çabaların yanında sivil ve kültürel alan, sendikalar nasıl güçlendirilebilir?

-Bu şekilde, solun bağımsız olarak kitleselleşmesinin önü nasıl açılabilir?

- Bunlar yapılmazsa yeni iktidarın sağ, neoliberal, emek karşıtı, çevre karşıtı bir politikaya hızla savrulmayacağının garantisi, tedbiri nedir?

HDP sol mudur, Demirtaş gerçekte solcu mudur?

Solun, yanıtları somut ve yalın bir dille yanıtlamasını istediğini dile getiren Demirtaş, bunun için bir konferans veya bir çalıştay yapmanın faydalı olacağını dile getirirken, "Yoksa HDP sol mudur, Demirtaş gerçekte solcu mudur, Kürt hareketi solda mıdır diye tartışmak üzere bir konferans önermemiştim. Ama hiç değilse bir araya gelip bu soruların yanıtlarıyla emekçi kitlelerin karşısına çıkın. Merak etmeyin, ben de az buçuk solcu olarak sizin arkanızda olacağım. Hiç değilse emekçiler için bu tarihi fırsatı kaçırmayalım. Unutmayın, sol akıl işin içinde olmadan toplum, devlet ve dünya daha iyiye evrilemez. Şu, fenomen haline gelmiş karikatürdeki isyanla bitireyim: Millet aç, aç!" dedi.