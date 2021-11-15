Lütfü Türkkan'ın yerine gelen Erhan Usta'dan tartışma çıkaracak Osman Öcalan paylaşımı

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın ölümünün ardından, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan tartışma çıkaracak paylaşım geldi. Usta, paylaşımında, "Terörist Osman Öcalan ölmüş. TRT ve Ak Parti camiasına başsağlığı dilerim. Ateşi bol olsun!" ifadelerini kullandı.

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Şehit abisinin boğazına sarılıp bacısına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meral Akşener isteği üzerine görevinden istifa etmiş, yerine Erhan Usta İYİ Parti Grup Başkanvekili olmuştu. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın koronavirüs tedavisi gördüğü Erbil’de ölmesinin ardından, Erhan Usta'dan siasette yeni bir kavga çıkaracak paylaşım geldi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’dan dikkat çekici bir paylaşım geldi. Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Terörist Osman Öcalan ölmüş. TRT ve Ak Parti camiasına başsağlığı dilerim. Ateşi bol olsun!” ifadelerini kullandı.

“Ateşi bol olsun”

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Osman Öcalan'ın ölüm haberine “Ateşi bol olsun” yorumu yaptı. Sosyal medyada Öcalan'ın öldüğüne ilişkin haberi paylaşan Öztürk, “Ateşi bol olsun. Bunu TRT'ye çıkaranlar da beter olsun” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, Osman Öcalan'ın 23 Haziran 2019 seçimleri öncesinde TRT'nin Kürtçe yayın yapan kanalı TRT Kurdi'ye çıkarılması büyük tepki çekmişti.