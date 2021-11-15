BIST 1.700
DOLAR 9,99
EURO 11,44
ALTIN 597,51
HABER /  POLİTİKA

Lütfü Türkkan'ın yerine gelen Erhan Usta'dan tartışma çıkaracak Osman Öcalan paylaşımı

Lütfü Türkkan'ın yerine gelen Erhan Usta'dan tartışma çıkaracak Osman Öcalan paylaşımı

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın ölümünün ardından, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan tartışma çıkaracak paylaşım geldi. Usta, paylaşımında, "Terörist Osman Öcalan ölmüş. TRT ve Ak Parti camiasına başsağlığı dilerim. Ateşi bol olsun!" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Şehit abisinin boğazına sarılıp bacısına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meral Akşener isteği üzerine görevinden istifa etmiş, yerine Erhan Usta İYİ Parti Grup Başkanvekili olmuştu. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın koronavirüs tedavisi gördüğü Erbil’de ölmesinin ardından, Erhan Usta'dan siasette yeni bir kavga çıkaracak paylaşım geldi. 

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’dan dikkat çekici bir paylaşım geldi. Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Terörist Osman Öcalan ölmüş. TRT ve Ak Parti camiasına başsağlığı dilerim. Ateşi bol olsun!” ifadelerini kullandı.

“Ateşi bol olsun”

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Osman Öcalan'ın ölüm haberine “Ateşi bol olsun” yorumu yaptı. Sosyal medyada Öcalan'ın öldüğüne ilişkin haberi paylaşan Öztürk, “Ateşi bol olsun. Bunu TRT'ye çıkaranlar da beter olsun” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, Osman Öcalan'ın 23 Haziran 2019 seçimleri öncesinde TRT'nin Kürtçe yayın yapan kanalı TRT Kurdi'ye çıkarılması büyük tepki çekmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Barlas ve Nagehan Alçı'dan sonra Atilla Yayla! 'CHP'nin tasfiye edilmesi şart'
Mehmet Barlas ve Nagehan Alçı'dan sonra Atilla Yayla! 'CHP'nin tasfiye edilmesi şart'
Yargıtay'dan emsal olacak Volkswagen kararı
Yargıtay'dan emsal olacak Volkswagen kararı
Enflasyon tüm dünyada tarihi rekorlar kırıyor
Enflasyon tüm dünyada tarihi rekorlar kırıyor
Selahattin Demirtaş, Türkiyeli solculara 'basit' sorular sordu! Şakkadanak çözemem ama...
Selahattin Demirtaş, Türkiyeli solculara 'basit' sorular sordu! Şakkadanak çözemem ama...
Altın satarak ev alınır mı? İslam Memiş örneklerle açıkladı bomba tavsiye
Altın satarak ev alınır mı? İslam Memiş örneklerle açıkladı bomba tavsiye
Öğretmenler Günü şiirleri kısa 2 kıtalık-3 kıtalık öğretmen şiirleri
Öğretmenler Günü şiirleri kısa 2 kıtalık-3 kıtalık öğretmen şiirleri
Merkezi yönetim ekim ayı bütçe sonuçları açıklandı
Merkezi yönetim ekim ayı bütçe sonuçları açıklandı
Eren Kış 3 Operasyonu başlatıldı
Eren Kış 3 Operasyonu başlatıldı
Kadın girişimcilere destek yağacak Çalışan kadın sayısının arttırılması için 3 proje
Kadın girişimcilere destek yağacak Çalışan kadın sayısının arttırılması için 3 proje
Mersin'de Müslüme 6 gündür aranıyor! 'Kaçırılma' ihtimali araştırılıyor
Mersin'de Müslüme 6 gündür aranıyor! 'Kaçırılma' ihtimali araştırılıyor