Başak Cengiz'in annesinin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan isteği

İstanbul'da kılıçlı saldırıda öldürülen Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, evlerine taziye ziyaretinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kızının adının yaşatılmasını istedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Baba Avni Cengiz ve anne Beyhan Cengiz'e başsağlığı dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, "İnsan olan bunu yapmaz. Olacak şey değil. Nasıl insanlık bu hale geldi?" dedi.

Kızının hiçbir canlıya kıyamadığını anlatan anne Beyhan Cengiz ise "Bugün eve dönecekti. Kedisinin ismi Sütlü. 'Anne ona ödül alayım beni affetsin, küsmüştür bana bıraktım gitti diye.' dedi. Onun gönlünü almaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Öldürülen kadınların haberlerini izlerken kızıyla yaşadığı diyaloğu anlatan anne Beyhan Cengiz, şöyle konuştu:

"Katledilen bayanları seyrediyorduk kızımla anne kız, ikimiz de ağladık. Birden 'Anne, ağlamamız onlara hiçbir fayda etmedi. Ben bir işe gireyim, yüksek bir maaş alayım gör bak neler yapacağım' dedi. Kendi ismi onların içinde, beni kahreden bu. Eğer yapılacak bir şey varsa, en azından onun isteği, kendi adı üzerinde bir şey olsun. 'Benim gibi düşünen bayanları da yanıma alacağım anne' derdi. 'Yüksek bir maaş alayım, dernek gibi bir şey yapacağım' derdi. Çok kaliteli bir insandı. Sadece hayırlı bir evlat olsun diye yetiştirmedim ben yavrumu, devletine milletine faydalı olsun diye yetiştirdim. Ben acımı bir kenara koydum, o yanacak ölene kadar benim içimde."

Kılıçdaroğlu'ndan talep etti

Kızını öldüren Can Göktuğ B'nin, "daha kolay olduğu için bir kadını öldürmeyi tercih ettiği" şeklindeki ifadelerine tepki gösteren Beyhan Cengiz, "Benim kızım çok akıllıydı. Bu vatana çok faydalı olacaktı. İmkanınız yetiyorsa Başak'ın adını en güzel yerlerde yaşatmanızı rica ediyorum. Benim yavrum kiminizin kızı, gelini, torunu, kardeşi olsun. Böyle savunun rica ediyorum." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, davanın bütün duruşmalarının takip edilmesi gerektiğini belirterek, kadın kuruluşlarının da bunun takipçisi olacağını kaydetti. Bunun sıradan, akıl alacak bir olay olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu davayı herkes takip eder. Bu davanın partisi yok. Bütün Türkiye sizin yanınızda. Böyle bir acıyı hiç kimse yaşamadı." dedi.

Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak da "Nişanlım melek gibi bir insandı. Hayatımızda emniyet yüzü görmemiş insanlarız." ifadelerini kullandı.