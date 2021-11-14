Kemal Kılıçdaroğlu Başak Cengiz'in evine gitti Taziyede Lütfü Türkkan eleştirisi
ATAŞEHİR'de samuray kılıcıyla Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Başak Cengiz'in ailesinin evine gitti. Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz Kemal Kılıçdaroğlu'na sarılarak ağladı. Taziyede bir grup gazi Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan meselesi için soru sordu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Cengiz'in annesi Kılıçdaroğlu'na sarılarak ağladı.
Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti. Kılıçdaroğlu, ziyarette anne Beyhan ve Avni Cengiz'e taziyelerini iletti. Daha sonra evin önündeki taziye çadırına inen Kılıçdaroğlu, Başak Cengiz için dua etti.
Kılıçdaroğlu'na Türkkan sorusu
Bu arada bir grup 15 Temmuz gazisi, Kılıçdaroğlu taziye çadırından ayrıldığı sırada Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'la ilgili açıklama yapmadığı belirterek tepki gösterdi.
Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Tepkimizi koymadığımızı kim söyledi? Tepkimizi koyarız. Hiç kimse şehitlere, gazilere, gazi yakınlarına en ufak bir şey söyleyemez. Tepki konmuştur. Aynı tepkinin başkaları tarafından yapıldığında da sizin aynı sorgulamayı yapmanız lazım. İkili olmaz. 15 Temmuz gazilerine, şehitlerine sahip çıkarız. Onların paralarına çöktüler, karşı çıktık. Bütün şehit ve gaziler arası ayrımcılığın kaldırılmasını isteyen biziz" dedi.