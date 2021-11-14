Kemal Kılıçdaroğlu Başak Cengiz'in evine gitti Taziyede Lütfü Türkkan eleştirisi

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Tepkimizi koymadığımızı kim söyledi? Tepkimizi koyarız. Hiç kimse şehitlere, gazilere, gazi yakınlarına en ufak bir şey söyleyemez. Tepki konmuştur. Aynı tepkinin başkaları tarafından yapıldığında da sizin aynı sorgulamayı yapmanız lazım. İkili olmaz. 15 Temmuz gazilerine, şehitlerine sahip çıkarız. Onların paralarına çöktüler, karşı çıktık. Bütün şehit ve gaziler arası ayrımcılığın kaldırılmasını isteyen biziz" dedi.