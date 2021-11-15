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Borsa İstanbul'da 'Garanti' coşkusu! Banka hisseleri tavan yaptı

Borsa İstanbul'da 'Garanti' coşkusu! Banka hisseleri tavan yaptı

İspanyol banka BBVA'nın Garanti Bankası'nın tamamını almak için teklif vereceği duyurusu Borsa İstanbul'u çoşturdu! Borsa İstanbul endeksi yüzde 4,13 yükseliş sergilerken Bankacılık Endeksi'nin yükselişi yüzde 9,60 oldu! Garanti Bankası ve diğer banka hisseleri tavan oldu!

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İspanyol banka BBVA'nın Garanti Bankası'nın tamamını almak için teklif vereceği duyurusu Borsa İstanbul'u çoşturdu! Borsa İstanbul endeksi yüzde 4,13 yükseliş sergilerken Bankacılık Endeksi'nin yükselişi yüzde 9,60 oldu! Garanti Bankası ve diğer banka hisseleri tavan oldu!

Garanti Bankası'nın yüzde 49,85'ine sahip İspanya kökenli banka BBVA, Garanti Bankası'nın geri kalan hisselerini de almak için gönüllü pay alım teklifinde bulunmaya karar verdi.

Bu haber Borsa İstanbul'u çoşturdu! Garanti Bankası yüzde 9,92 yükselişle tavan açılırken değeri de 11.63 TL'ye yükseldi. Akbank ve İş Bankası hisseleri yüzde 4-5 yükselişlerle açılmasının ardından devam eden alımlarla birlikte yükselişlerini yüzde 9'un üstüne çıkararak tavan oldular. Bu yükselişlerle birlikte bankacılık endeksi yüzde 9,62 oranında yükseldi.

Koç Holding ve Sabancı Holding hisseleri sıçramada

Bankacılık hisselerinin yanı sıra Koç Holding ve Sabancı Holding hisselerindeki yükselişlerde dikkat çekiyor. Koç Holding hisseleri yüzde 9,25 ile, Sabancı Holding hisseleri de yüzde 9,54 yükselişle tavana yakınlar.

Getir'in hisse alımı şok marketlere yaramadı

Yıldız Holding'in geçtiğimiz günlerde KAP'a yaptığı açıklamada teslimat şirketi Getir'in Şok Marketler'de hisse alımı için teklifte bulunduğu belirtilmişti. Bugün Şok Market  hisseleri yüzde 4,58 aşağıda açılsa da halen yüzde 1.74 aşağıdan işlem görüyor.

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